Primátor Nového Sadu Žarko Mićin spolu s členom Stáleho výboru a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Číny (KSČ) mesta Ťi-nan Han Wejom slávnostne otvorili park, ktorý sa rozprestiera na ploche 750 m² v rámci parku Chua-šan v tomto meste.
Park je venovaný priateľstvu medzi mestami Nový Sad a Ťi-nan, ktoré bolo minulý rok spečatené dohodou o spolupráci. Ideové riešenie pripravili krajinní architekti z Nového Sadu, zatiaľ čo park kompletne financovalo partnerské čínske mesto, ktoré vyčlenilo veľkú plochu na symbolické predstavenie Nového Sadu s cieľom ešte viac zblížiť srbský a čínsky národ.
„Dnes v Číne, v Ťi-nane, neotvárame len park. Otvárame ďalšiu stránku priateľstva našich miest. Nový Sad aj Ťi-nan sú známe svojou otvorenosťou a pohostinnosťou. Dobré vzťahy medzi Srbskom a Čínou, Vojvodinou a Šan-tungom prirodzene prepojili aj naše dve mestá. Sme hrdí na to, že priateľstvo našich miest sa z roka na rok rozvíja a posilňuje,“ vyhlásil primátor Nového Sadu Žarko Mićin.
Po prestrihnutí pásky a príhovoroch oficiálnych predstaviteľov nasledovala prehliadka parku. Symbolika vzhľadu parku sa odráža vo vybudovaní početných peších a cyklistických chodníkov a mostov, čo zdôrazňuje spoluprácu Srbska a Číny v oblasti rozvoja cestnej a železničnej dopravy, ako aj výstavby mostov v Novom Sade. Krajinní architekti prispeli k návrhu kvetinovými poľami, ktoré imitujú úrodnú rovinu, zatiaľ čo vodná plocha svojím tvarom symbolizuje rieku Dunaj pretekajúcu mestom. Šesť mostíkov ponad vodu symbolicky predstavuje šesť mostov v Novom Sade – tri existujúce a tri vo výstavbe. V parku sa nachádza aj replika petrovaradínskych hodín a husto vysadené stromy s altánkom, ktoré symbolizujú Národný park Frušká hora.