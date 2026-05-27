Generálny riaditeľ spoločnosti Air Serbia Jiří Marek na slávnostnej recepcii v Toronte, usporiadanej pri príležitosti otvorenia priamej linky medzi Belehradom a Torontom, vyhlásil, že srbský národný letecký dopravca bude aj naďalej zvyšovať počet nových diaľkových letov. Zdôraznil, že Air Serbia sa s viac ako 100 destináciami vo svojej sieti stala lídrom v regióne a tento rok vytvorí nový rekord, pričom sa priblíži k hranici piatich miliónov prepravených pasažierov.
„Každá nová destinácia je vždy veľmi vzrušujúca udalosť, obzvlášť ak ide o novú diaľkovú linku a ešte k tomu obnovenú po 34 rokoch. Bolo to veľmi symbolické, pretože sme toto spojenie obnovili presne v ten istý deň, kedy pred 34 rokmi tieto lety skončili. Priame lety zlepšujú prepojenie medzi kultúrami, krajinami a podnikmi. Vždy tu funguje niečo, čo nazývame stimulačný efekt, a ten zvyčajne predstavuje približne 40 percent,“ uviedol Marek pre agentúru Tanjug.