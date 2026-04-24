Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová sa stretla so zástupcami spoločnosti China Resources Vanguard, jedného z najväčších maloobchodných reťazcov v Číne.
Táto spoločnosť spravuje rozsiahlu sieť supermarketov, hypermarketov a predajní spotrebného tovaru po celej Číne.
Mesarovićová uviedla, že počas stretnutia sa hovorilo o umiestnení srbských vín, destilátov, potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov na trh, pričom dodala, že očakáva, že tento gigant čoskoro začne s ich distribúciou.
„Očakávame, že srbské vína sa objavia na pultoch predajní po celej Číne a že tamojší spotrebitelia ocenia kvalitu našich výrobkov,“ uviedla podpredsedníčka vlády.
Zároveň poukázala na to, že vďaka Dohode o voľnom obchode s Čínskou ľudovou republikou má Srbsko možnosť za konkurencieschopných podmienok umiestniť poľnohospodárske a potravinárske výrobky na jeden z najväčších trhov sveta.