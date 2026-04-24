Minister obrany Bratislav Gašić dnes vyhlásil, že Vojsko Srbska je pripravené na zavedenie povinnej vojenskej služby. Vyjadril očakávanie, že prvé regrutácie sa začnú v septembri a prví regrúti budú prijatí v marci nasledujúceho roka.
Gašić uviedol, že to, či sa zavedenie vojenskej služby od 1. marca budúceho roka stane realitou, závisí od bezpečnostnej a spoločensko-politickej situácie v Srbsku aj v celom svete.
„My sme pripravení. Samozrejme, stane sa tak vtedy, keď príslušná inštitúcia posúdi, že môžeme vstúpiť do procesu – najprv prijatím zákona v parlamente a následne prvými regrutáciami. Som hrdý na všetkých príslušníkov Ministerstva obrany a Vojska Srbska, ktorí počas uplynulého roka veľmi svedomito pracovali na príprave podmienok na prijatie prvých regrútov,“ povedal minister Gašić pre RTS.