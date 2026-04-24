Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo zverejnil súbeh na podporu rozvoja hospodárskych aktivít na dedine prostredníctvom nepoľnohospodárskych činností vo Vojvodine v roku 2026. Cieľom je zamestnávanie vidieckeho obyvateľstva, podpora žien a rozvoj vidieckeho turizmu.
Na túto podporu je vyčlenených 30 miliónov dinárov. Maximálna suma na jednu žiadosť je 2 milióny dinárov, minimálna 150-tisíc dinárov. Podpora môže pokryť do 80 percent oprávnených nákladov.
Prostriedky sú určené na údržbu objektov, nákup vybavenia pre vidiecke turistické domácnosti a autentické pohostinské zariadenia.
Prihlásiť sa môžu fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev v aktívnom statuse. Súbeh je otvorený do 22. mája 2026. Žiadosti možno podať poštou, osobne alebo elektronicky cez platformu AgroSens.