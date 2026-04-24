Na celoštátnom šampionáte stredných škôl vo volejbale dosiahli žiačky Gymnázia Branka Radičevića zo Starej Pazovy vynikajúci úspech – obsadili prvé miesto a stali sa majsterkami Srbska. Vo finále zdolali družstvo z Požarevca výsledkom 2 : 0.
Celoštátna školská súťaž vo volejbale základných a stredných škôl sa uskutočnila v dňoch 20. až 24. apríla v hale Čair v Niši. Podujatie sa konalo pod záštitou Mesta Niš a v organizácii Zväzu pre školský šport Srbska a Zväzu pre školský šport Mesta Niš.
Ako víťazky sa kvalifikovali na svetový šampionát, ktorý sa tento rok uskutoční v Číne.
Tento úspech je veľkou hrdosťou pre pazovské gymnázium a najmä pre mladé športovkyne, ktoré sú členkami klubov Jedinstvo Stará Pazova a Omladinac Nové Bánovce.
Stredoškoláčky na šampionát pripravovali profesori telesnej výchovy Ivana a Miroslav Markovićovci. Titul majsteriek Srbska v školskom športe získali už siedmy raz zaradom a doteraz sa dvakrát stali aj majsterkami sveta.