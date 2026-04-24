Dnes predpoludním členky Spolku petrovských žien zorganizovali ďalší v rade pravidelných Dní otvorených dverí, aké pripravujú každý posledný piatok v mesiaci.
Pri tejto príležitosti sa petrovské ženy od včasného rána zvŕtali okolo stolov. Miesili cesto, z ktorého robili pirohy, chystali slivkový lekvár ako plnku a mleli mak na posýpku. Tie nakoniec naporciovali, a tak si zákazníci mohli k dnešnému obedu zadovážiť tradičné varené pirohy, aké sa aj v minulosti, ale i dodnes varievajú.
Tím kuchárok v SPŽ týmto činom nielen prispieva do spolkovej pokladnice, ale aj aktívne zachováva dedičstvo svojich mám a starých mám. Práve u petrovských spolkárok je nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré tu vzniká, živým dedičstvom – odovzdáva sa z generácie na generáciu. Príprava a prezentácia výroby pirohov je dedičstvom nielen spolkárok a Petrovčanov, ale všeobecne aj slovenskej vojvodinskej gastronomickej ponuky.