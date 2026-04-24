V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici včera vyvrcholil dvojdňový seminár s názvom Kariérne poradenstvo.
Seminár bol určený slovenským učiteľom a zároveň bol zameraný na posilnenie vzťahov Slovákov žijúcich v zahraničí so Slovenskom prostredníctvom kariérneho poradenstva. Dôraz sa kládol aj na využitie umelej inteligencie v súkromnom i pracovnom živote s cieľom lepšieho využívania kariérnych príležitostí a podpory profesijného rastu.
Školiteľkami seminára boli Martina Harazinová a Milina Sklabinská. O seminár bol veľký záujem a zúčastnilo sa ho približne dvadsať učiteľov z tejto školy.