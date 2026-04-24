Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že doteraz bolo mladým ľuďom pridelených 6 645 úverov na dotovanú kúpu bytov, a navrhol vláde, aby štát vyčlenil na záručnú schému pre tento rok ďalších 300 miliónov eur.
„S hrdosťou a úprimným potešením oznamujem, že sme práve pridelili 6 645 pôžičiek pre mladých na kúpu bytov. Keď sme s touto myšlienkou začínali, ľuďom – a najmä mladým – sa to spočiatku zdalo ako neuveriteľná vec, ako niečo ťažko dosiahnuteľné, čo štát nedokáže splniť. My sme však už teraz vyčerpali všetky prostriedky na záručné schémy, za ktoré sme sa ako štát zaručili a ktoré sme poskytovali,“ uviedol prezident Vučić vo videopríspevku na Instagrame.