Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić včera telefonicky hovoril s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Hovorili o kľúčových otázkach vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou, ako aj o ďalšom pokroku Srbska na európskej ceste. Vučić zdôraznil odhodlanie Srbska urýchlene realizovať zásadné reformy v oblasti právneho štátu, zlepšenia justičného systému, posilnenia nezávislosti inštitúcií, ako aj uplatňovania mediálnych a reformných zákonov v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie.
Uviedol, že Srbsko pokračuje v zodpovednej a dôslednej práci v súlade s európskymi štandardmi. Poďakoval predsedníčke za jej osobné angažovanie a vyjadril očakávanie, že spolupráca s Európskou komisiou bude naďalej poskytovať jasnú podporu reformným snahám a urýchli proces pristúpenia Srbska k Európskej únii.
Vymenili si názory aj na aktuálne regionálne a globálne výzvy. Prezident zdôraznil, že stabilita, spolupráca a zodpovedná politika sú kľúčové pre budúcnosť západného Balkánu a Európy.