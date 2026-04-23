Včera sme si pripomenuli Deň Zeme. Základná škola Mladých pokolení v Kovačici si tento deň už roky pripomína svojráznym spôsobom a rôznymi aktivitami prispieva k ochrane našej planéty.
Tento rok žiaci piateho a šiesteho ročníka spolu s učiteľkou Evkou Omastovou, v spolupráci s rodičmi, ktorí zabezpečili odvoz a pomáhali aj pri zbere odpadu, vyčistili rozsiahly úsek pri rieke Tamiš vo Farkaždíne.
Počas tejto aktivity sa žiaci nielen aktívne zapojili do ochrany životného prostredia, ale zároveň si uvedomili význam starostlivosti o prírodu vo svojom okolí. Spoločne nazbierali veľké množstvo odpadu a prispeli tak k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu. Takéto podujatia vedú deti k zodpovednosti a učia ich, že aj malé kroky môžu mať veľký význam pre našu planétu.