Posledné aprílové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Prílohou čísla je Životný štýl a titulnú stranu zdobia krojované deti – predstavitelia detského folklóru zo Starej Pazovy. V každej z pravidelných rubrík novín je zaujímavé čítanie.
V úvodnej rubrike Týždeň je aj prehľad aktivít prezidenta Srbska, píše sa aj o návšteve redaktora Patrika Hermana zo Slovenska a ďalších hostí v Hlase ľudu. Podnik DEM v Kulpíne navštívila predsedníčka Báčskopetrovskej obce so spolupracovníkmi. Nechýba ani text o štyroch desaťročiach od havárie v Černobyle.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia môžu prečítať o humanitárnom programe žiakov základnej školy v Petrovci, o tom, že v PU Poletarac v Starej Pazove majú až 2 075 detí v 92 skupinách, o Jarných detských dielňach v Hložanoch, ako aj o ďalšej škole rybolovu pre deti v Petrovci. Spolok žien Padina mal výročné zasadnutie, prinášame aj zaujímavý rozhovor s Pavlom Kockom, predsedom drobnochovateľov Kysáča a píšeme aj o jarnej brigáde v parku v Padine.
Rubrika Kultúra ponúka čítanie o Obecnej prehliadke chórov, orchestrov a folklóru v Kovačici, kde sa predstavilo viac ako 500 účinkujúcich, o literárnom posedení v Spolku petrovských žien venovanom Viere Benkovej a Paľovi Bohušovi. V Starej Pazove sa konal sviatok detského folklóru a hudby a pazovskí divadelníci vystúpili na Festivale Aničky Jurkovičovej na Slovensku. Po viac ako 20 rokoch šafárikovci vystúpili v Erdevíku.
Príloha Životný štýl prináša pútavé reportáže: o návrate človeka k Mesiacu po viac ako 50 rokoch, reportáž z Malty, ako aj témy z oblasti kozmetiky.
Na stranách rubriky Šport sú výsledky futbalových zápasov našich klubov. Pozornosť sa venuje aj plávaniu, atletike a ďalším športom.
Na poslednej strane obálky sú ďalšie konfirmačné slávnosti v zboroch SEAVC v Srbsku.