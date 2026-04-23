V aule staropazovskej divadelnej sály sa včera večer uskutočnila ďalšia verejná hodina žiakov Základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića v Rume – vysunutého oddelenia v Starej Pazove.
Ako povedala v úvodnej časti Ana Zorićová, profesorka huslí, do konca školského roka budú mať žiaci ešte niekoľko príležitostí predstaviť sa domácemu obecenstvu. V poradí tretia verejná hodina pozostávala z 19 bodov a žiaci sa predstavili ako nádejní hudobníci na klavíri, husliach a harmonike. Podujatie uzavrelo vystúpenie komorného súboru v zložení dvoje huslí a klavír – Ivan Pap, Đurađ Ivović a Maša Tripkovićová.
Početnému publiku, ktoré tvorili najmä rodičia, starí rodičia a príbuzní, sa žiaci predstavili v troch klavírnych triedach. Profesori tentoraz kládli dôraz na žiakov, ktorí sa pripravujú na republikové súťaže, ktoré sa uskutočnia v hudobných školách Isidora Bajića v Novom Sade a Kostu Manojlovića v Zemune. Táto verejná hodina bola pre nich svojráznou generálnou skúškou.
Medzi žiakmi, ktorí odcestujú na republikové súťaže, sú aj Anastasija Sokolovićová a Anđela Đokićová (klavír), ktoré vystúpia ako najmladšie v druhej kategórii.