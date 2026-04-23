Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy Srbska oznámilo, že zástupcom Európskej komisie bol predstavený nový strategický rámec pre reformu verejnej správy, ako aj pokrok v oblasti riadenia verejných financií.
Ako sa uvádza v oznámení, Európska komisia zdôraznila potrebu zrýchlenia tempa reforiem, aby boli zosúladené s ambíciami Srbska v procese európskej integrácie.
Osobitne bola vyzdvihnutá potreba riešiť zostávajúce výzvy, ako sú zníženie nadmerného počtu osôb vymenovaných do funkcií dočasne poverených vedúcich, posilnenie mechanizmu systematického zohľadňovania stanovísk Sekretariátu pre verejné politiky a vytvorenie jednotného, komplexného a transparentného systému plánovania a riadenia kapitálových investícií.
Európska komisia takisto zdôraznila potrebu zachovať existujúci regulačný rámec pre verejné konzultácie a posilniť jeho uplatňovanie v praxi.