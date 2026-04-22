Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastni slávnostného otvorenia nového výrobného závodu spoločnosti Vaider Srbská továreň skla v Paraćine.
Ako povedal, táto továreň bola kedysi najmocnejšia v celom Pomoraví.
„Vtedy sme ukázali, že sme schopní vyrábať, a dnes spolu s našimi švajčiarskymi a slovinskými partnermi budujeme niečo nové – snažíme sa pozdvihnúť továreň z popola. Ako štát poskytneme ešte väčšiu podporu Srbskej továrni skla. Dúfam, že tu uvidíme mnoho nových a mladých pracovníkov, a som presvedčený, že táto továreň má príležitosť súťažiť a víťaziť vo svojom odvetví. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bola táto továreň hrdosťou pre celé Pomoravie, Srbsko aj región,“ povedal.