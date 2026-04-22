Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera prihovoril na recepcii pri príležitosti 25 rokov nemecko-srbskej hospodárskej spolupráce a 10 rokov Nemecko-srbskej obchodnej komory.
Ako povedal, Nemecko je dnes jednoznačne najväčším zahranično-obchodným partnerom Srbska a nemecké spoločnosti podľa jeho slov zamestnávajú viac ako 80-tisíc ľudí.
„Pre nás je kľúčové, aby táto veľmi dobrá spolupráca pokračovala, a snažil som sa aj vlastným príkladom ukázať, ako veľmi mi záleží na prítomnosti nemeckých spoločností v tomto regióne. Chceme ešte viac investícií z Nemecka a ešte silnejšiu prítomnosť nemeckých spoločností na našom trhu. Veľa nádeje vkladáme do vlastného rastu a sme tomu úplne oddaní, no nič z toho by sme nedokázali bez vašej veľmi úspešnej krajiny. Ešte raz chcem poďakovať všetkým nemeckým investorom, ktorí prejavili záujem a povedali, že by opäť investovali v Srbsku, a my sa budeme snažiť urobiť z našej krajiny ešte lepšiu destináciu pre investície,“ povedal prezident Vučić.