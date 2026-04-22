Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci aj tohto roku zorganizovala ich už tradičný humanitárny program. Ten v minulosti zvyčajne organizovali v rámci Detského týždňa v októbri, ale v poslednom období ho organizujú zjari. Tentoraz sa uskutočnil včera, v utorok 21. apríla podvečer.
Školský program sa uskutočnil v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Žiaci v pripravenom viac ako poldruhahodinovom podujatí recitovali, veselo si pospevovali, hrali na nástrojoch a predvádzali sa vo viacerých druhoch tancov, od ľudových, po moderné, rytmické a baletné.
Na úvod večierka sa prítomnému publiku prihovoril i riaditeľ školy Pavel Marčok. Vyjadril sa, že tento program s radosťou pripravili a ukázali, že vedia pomáhať a robiť dobré skutky.
Sú i v súčasnosti také rodiny, v ktorých vyrastajú i žiaci tejto školy, čo potrebujú pomoc. Je len na nás či si ich všimneme alebo nie. Týmto programom už dlhý rad rokov zaradom vyjadrujú skutok lásky, štedrosti, dobročinnosti.
V rámci programu viacero piesní zaspieval školský chór, ktorých nacvičili Marína Kaňová, i žiaci nižších ročníkov a kombinovane s Ninou Lečićovou-Mostarskou a hostkou Andreou Stanivukovou, spevácka skupina Perličky, ktorú vedie Mariena Stankovićová-Kriváková, chóry nižších a vyšších ročníkov ZMŠ Josipa Slavenského so Sofijou Makanovou.
Recitáciami sa predstavili Daša Lončarová, Michal Majera, Srđan Ján Zbućnović a Martina Struhárová. Nacvičila ich Miluška Anušiaková-Majerová. Aforizmy Duška Radovića prečítala Dimitrija Kanásová.
Zatancovali aj školská folklórna skupina Nezábudky pod vedením Zuzany Fabianovej, tiež i škôlkarky a žiačky zo ZŠ Jána Čajaka z Baletného štúdia Diny Miklićovej, rytmické tance viacero skupín žiačok z klubu Estrela. Andrea Golubovićová žiakov 4. c triedy nacvičila Banaćansko kolo a Jana Kopčoková-Gániová štvrtákov Belgický tanec.
Hrou na husliach sa predviedlo duo Lara Vindišová a Martina Gagulićová. Zmesou slovenských ľudových piesní sa predstavil aj žiacky orchestrík pod vedením Michala Struhára a na záver aj Miroslav Hemela na flaute a Viktória Rojková na husliach spolu s orchestrom.
Spoločnými silami žiaci a učitelia Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci pripravili dobročinný program s cieľom pomôcť tým žiakom, ktorým je finančná pomoc nevyhnutná.
Vstup na program bol voľný, ale prítomní rodičia a spoluobčania prejavili svoju štedrosť tým, že svojim dobrovoľným príspevkom podporili petrovských žiakov.
Z dobrovoľných príspevkov sa na programe nazbieralo viac ako 107 000 dinárov. Tieto prostriedky slúžia na pomoc žiakom, ktorí tú pomoc potrebujú – na kúpu odevu pre maturitu, knihy alebo zaplatia výlety.