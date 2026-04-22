Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová uviedla pre RTS, že sa včera konali rozhovory operatívnych a právnych tímov vlády Srbska a spoločnosti MOL o právach a povinnostiach akcionárov NIS.
„Budeme v tom pokračovať aj v nasledujúcich dňoch a očakávam, že do konca týždňa dosiahneme približne 90 percent zosúladených stanovísk. Predpokladám, že zostane ešte niekoľko otvorených otázok na rokovania na vyššej úrovni. Situáciu sledujeme a intenzívne pracujeme. Zároveň vieme, že predstavitelia skupiny MOL mali rokovania aj v Petrohrade,“ uviedla ministerka.
„Chceme predovšetkým zabezpečiť, aby NIS zostal dominantnou spoločnosťou na našom trhu, aby rafinéria mala stanovenú ročnú kapacitu spracovania alebo v priemere určitý počet rokov. Je to dôležité pre náš hrubý domáci produkt, pre zamestnanosť a pre bezpečnosť zásobovania,“ uviedla ministerka.
Zdôraznila, že v tejto energetickej kríze sa ukazuje, aké je dôležité mať vo vlastnej krajine rafinériu, na ktorú sa možno spoľahnúť, aby sa predišlo narušeniam v zásobovaní.