V Novom Sade boli včera slávnostne otvorené Majstrovstvá Európy v sambe pre mládež a juniorov, ktoré potrvajú do zajtra 23. apríla. Otvorenia sa zúčastnil aj primátor Nového Sadu Žarko Mićin.
„Pre naše mesto to nie je len veľké športové podujatie, ale aj výnimočný okamih hrdosti. Nový Sad je mestom športu, mladosti, energie a otvorenosti. Tento rok naše mesto s osobitnou hrdosťou nesie aj prestížny titul Európske mesto športu, a práve preto je hostiteľstvo takéhoto šampionátu pre nás cťou i záväzkom. Veríme mladým, veríme športu ako univerzálnemu jazyku porozumenia a hodnotám, ktoré nás spájajú – česť, odvaha a fair play,“ uviedol primátor Mićin a zaželal súťažiacim veľa úspechov a hosťom príjemný pobyt v meste.
Majstrovstvá Európy oficiálne otvoril prezident Európskej sambo federácie Sergey Eliseev, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam rozvoja samba medzi mladými a úlohu takýchto podujatí pri posilňovaní športového ducha a medzinárodnej spolupráce.
Na šampionáte sa zúčastňuje 25 krajín, približne 500 súťažiacich a asi 200 funkcionárov, čo toto podujatie zaraďuje medzi najvýznamnejšie mládežnícke športové podujatia v Európe. Počas slávnostného otvorenia sa konal aj sprievod vlajok účastníckych krajín: Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Fínska, Francúzska, Gruzínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Izraela, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Holandska, Severného Macedónska, Rumunska, Ruska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a Srbska.