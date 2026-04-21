Nielen v EuroLeague štartujú vyraďovacie kolá sezóny 2025/2026. V zámorskej a zároveň najlepšej basketbalovej lige sveta, NBA, sa duely play-in a play-off začali dokonca ešte skôr ako tie v Európe.
Prvých šesť celkov z Východnej a Západnej konferencie postúpilo priamo do play-off, zatiaľ čo mužstvá na siedmom až desiatom mieste hrali play-in. Na Východe to najlepšie vyšlo Philadelphii, ktorá ako siedma zvíťazila v zápase s ôsmym Orlandom a zaistila si svoje miesto. Následne Orlando porazilo Charlotte a do play-off postúpilo z ôsmeho miesta.
Na Západe Portland premohol Phoenix, hoci bol horšie umiestnený, a dostal sa na pozíciu sedem. Suns sa však napokon zachránili v dodatočnom stretnutí play-in a eliminovali Golden State.
Predtým, než uvedieme výsledky prvých zápasov play-off, spomeňme aj niekoľko zaujímavostí. Oklahoma City Thunder sa prebojovali do play-off tretiu sezónu zaradom ako nasadená jednotka Západnej konferencie. Zároveň druhý rok zaradom získali Trofej Mauricea Podoloffa za najlepšiu bilanciu v NBA (regulárnu časť uzavreli so skóre 64 triumfov a 18 prehier), čím sa stali prvým tímom, ktorému sa to podarilo.
Pravdou je, že udeľovanie tejto trofeje sa datuje len od sezóny 2022/2023, ale aj tak je hodné spomenúť.
Boston Celtics postúpili do play-off dvanástu sezónu zaradom, čo je momentálne najdlhšia takáto séria v NBA.
Denver Nuggets sa kvalifikovali do play-off ôsmu sezónu v poradí, predovšetkým vďaka výkonom Nikolu Jokića, s ktorým Denver zažíva najlepšie a najúspešnejšie obdobie v dejinách klubu. Philadelphia 76ers a Phoenix Suns sa vracajú do play-off po ročnej prestávke, Atlanta Hawks postúpila prvýkrát od roku 2023 a niekdajší šampión NBA, San Antonio Spurs, je v play-off prvýkrát od roku 2019.
Na druhej strane Indiana Pacers chýbajú v play-off prvýkrát od roku 2023, pričom boli obhajcami titulu Východnej konferencie z roku 2025. Los Angeles Clippers nepostúpili do play-off prvýkrát od roku 2022 (hrali síce v play-in), Miami Heat chýba prvýkrát od roku 2019 a Milwaukee Bucks sa nekvalifikovali prvýkrát od roku 2016.
Utah Jazz a Chicago Bulls chýbajú štvrtý rok zaradom, Washington Wizards nehrajú v play-off už päť rokov a negatívnymi rekordérmi sú Charlotte Hornets. Tí v play-off absentujú už desiatu sezónu v rade, čo je aktuálne najdlhšie čakanie na postup v celej NBA.
Aktuálne diania
Keď sa vrátime k aktuálnej sezóne a prvým zápasom v play-off, treba spomenúť, že práve Denver v noci nadnes prehral doma s Minnesotou 114 : 119. Ich súper tak využil šancu na dôležitý brejk. Séria sa teraz sťahuje do Minneapolisu a Minnesota má šancu využiť domácu palubovku na to, aby sa potenciálne ujala vedenia 3 : 1 na zápasy. Do ďalšieho kola postúpi tím, ktorý ako prvý dosiahne štyri víťazstvá.
Najslabšie nasadené mužstvo Východu Orlando Magic prekvapilo v prvom súboji lídra z Detroitu a ihneď na štarte dosiahlo brejk. Druhý zápas dvoch súperov je na programe v noci na stredu, potom sa ďalšie dva zápasy hrať budú na Floride.
Cleveland sa proti Torontu posunul do dobrej pozície, keďže doma dvakrát vyhral a pred kanadskými súbojmi má sľubný náskok. Pravda, séria sa len rozbieha a všeličo je možné. V podstate ani vedenie, akým disponuje Cleveland, nemusí garantovať postup, pretože tímy vstupujú do každého stretnutia fakticky od nuly. Rozhodovať budú detaily, no v každom prípade si už môžeme vytypovať favoritov. Bolo by veľkým prekvapením, keby sa až do samotného záveru neprebojovali tímy ako spomenutá Oklahoma City, Detroit či Boston.
Prvé kolo play-off trvať bude najdlhšie do 3. mája. O termínoch ďalších sa rozhodne dodatočne, ale je známe, že finále v tejto sezóne odštartuje 3. júna a potrvá najdlhšie do 19. júna.
Titul obhajuje Oklahoma City, ktorá vlani vo finále výsledkom 4 : 3 zdolala Indianu.