Srbsko už čoskoro dostane moderné Centrum pre sklerózu multiplex a príbuzné ochorenia, ktoré bude pôsobiť v rámci Univerzitného klinického centra Srbska. So svojou činnosťou by malo začať najneskôr do septembra tohto roka.
Podľa oficiálneho vyhlásenia Spoločnosti pre sklerózu multiplex Srbska sa centrum bude nachádzať v novej budove UKCS. Na ploche viac ako 200 štvorcových metrov vyrastie prvotriedne vybavené centrum založené na multidisciplinárnom prístupe. Pacientom tu bude pod jednou strechou k dispozícii neurológ, ale aj tím ďalších špecialistov vrátane psychológa, fyziatra, fyzioterapeuta, urológa a endokrinológa.
Hoci podobne koncipované centrá úspešne fungujú v niektorých európskych krajinách, ako sú Španielsko, Taliansko, Nemecko či Anglicko, žiadny štát v regióne juhovýchodnej Európy doposiaľ takýmto typom ustanovizne nedisponuje.
V Srbsku sa situácia pre pacientov výrazne zlepšila. Kým pred siedmimi rokmi štát preplácal liečbu len tisícke ľudí a mali k dispozícii hlavne staršie lieky, dnes sa takto lieči už 7 000 pacientov. Viac ako polovica z nich má navyše tie najmodernejšie lieky. Chorí majú na výber z vyše 15 nových terapií.
Zdroj: Blic