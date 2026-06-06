1436 – narodil sa nemecký astronóm a matematik Johannes Müller Königsberg, známy pod latinským menom Regiomontanus. Pôsobil aj na Academii Istropolitane v Bratislave.
1548 – zomrel portugalský moreplavec a hydrograf Joao de Castro.
1683 – v anglickom Oxforde otvorili prvé univerzitné múzeum pre verejnosť na svete The Ashmolean.
1799 – narodil sa ruský básnik, prozaik a dramatik Alexander Sergejevič Puškin.
1861 – v Martine sa začalo zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté Memorandum národa slovenského.
1868 – narodil sa anglický polárny bádateľ kapitán Robert Falcon Scott, vedúci expedície na južný pól v januári 1912.
1875 – narodil sa nemecký spisovateľ Thomas Mann, predstaviteľ psychologického románu, najvýznamnejší nemecký prozaik 20. storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929.
1882 – americký vynálezca Henry Seely si nechal patentovať elektrickú žehličku.
1951 – v Berlíne bol otvorený prvý Medzinárodný filmový festival.
1995 – v Južnej Afrike bol zrušený trest smrti.