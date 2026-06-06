Na konci každého školského roka v júni sa na záverečnom programe zhromaždia v Báčskom Petrovci deti záverečného ročníka Predškolskej ustanovizne Včielka z celej Báčskopetrovskej obce. I tohto roku tradičný spoločný program zorganizovali nielen deti s vychovávateľkami z Petrovca, ale aj z Kulpína, Hložian a Maglića. Včera večer, v piatok 5. júna, bol zraz vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
„Niektoré príbehy sa nezačínajú v knihách. Začínajú sa práve v škôlke. V malých rukách, ktoré sa učili kresliť prvé čiary, v nesmelých slovách, z ktorých sa stali veľké priateľstvá, aj v smiechu, ktorý napĺňal každé ráno naše triedy. Dnes stojíme na konci jednej krásnej kapitoly. Naši predškoláci sa lúčia so škôlkou – miestom prvých objavov, prvých vystúpení, prvých úspechov aj malých detských tajomstiev. No hoci zatvárajú dvere škôlky, otvára sa pred nimi nový svet. Svet školy, poznania a veľkých snov. A tak, ako včielky raz opustia svoj úľ, aby odvážne vyleteli do sveta, aj naše deti dnes rozprestierajú svoje krídla. Nesú si so sebou všetko, čo tu získali – kamarátstva, odvahu, istotu do seba, zvedavosť i spomienky, ktoré zostanú v ich srdciach možno navždy. Každý z nás je jedinečný a prináša do sveta niečo špeciálne. Pamätajte si, že cesta k úspechu vedie cez tvrdú prácu, priateľstvo a neustálu zvedavosť,“ bozaznelo na začiatku programu.
Moderátorky Andrea Stanivuková a Aleksandra Sokolovićová potom mikrofón odovzdali riaditeľke Predškolskej ustanovizne Včielka Anne Laćarkovej, ktorá sa tiež prihovorila deťom, a prítomným rodičom, súrodencom v sieni, hosťom, zamestnancom a dôchodcom predškolskej ustanovizne. Všetci potom spolu sledovali koncoročný program – plný piesní, tanca, smiechu, dojatia a krásnej rozlúčky s predškolákmi, ktorý pomaly, ale iste urobia prvý krok do veľkého školského sveta. Deti sa už nemohli dočkať, kedy sa na doskách SVD predstavia. Niektorí si však javisko vyskúšali po prvýkrát a obecenstvo nešetrilo dlane a podporilo ich silným potleskom.
Prvý bod programu patril kulpínskym predškolákom, a to skupine Hviezdičky. Predstavili sa s choreografiou pod názov Šťastné dieťa a zarecitovali aj báseň Rozlúčka. Nácvik mali na starosti ich vychovávateľky Alexandra Chlpková a Svetlana Jeličićová. Javisko sa na chvíľu premenilo na čarovnú slovenskú lúku plnú spevu, radosti a detského smiechu. Predškoláci zo skupiny Slniečka z Petrovca priniesli kúsok tradícií, ktoré sa z generácie na generáciu nesú v melódiách ľudových piesní. V ich podaní ožil splet detských slovenských ľudových piesní. Nechýbali veselé rytmy ani hravá energia, ktorá pripomenula krásu detstva a našich koreňov. Pripravili ich vychovávateľky Alenka Pavelová a Danuša Nimetová.
Tretí bod programu patril hložianskym predškolákom zo skupiny Hviezdičky. Predstavili sa s básňou U vrtiću, piesňami Pôjdem do školy a Bum bác. Nácvik mali na starosti ich vychovávateľky Zuzana Korčoková a Ivona Benková. Po nich javisko patrilo skupine Dúha z Maglića s vychovávateľkami Željkou Ðorđevićovou-Pilipovićovou a Dankou Anušićovou. Prichystali si Banátske kolo, báseň Dúha a otázkami sa obrátili aj na publikum.
Predškoláci z Kulpína zo srbskej skupiny Sovičky sa pod vedením vychovávateliek Ivany Lacićovej a Milany Bašanovićovej tiež pousilovali predstaviť v najkrajšom svetle, Na skladbu skupiny Novi fosili nacvičili choreografiu Ja sam za ples a zarecitovali báseň Vrtiću, doviđenja. Vychovávateľky Andrea Stanivuková a Milena Baranašić s ďalšou skupinou petrovských škôlkarov Včielok prichystali choreografiu Ivin dens. Za svojimi snami kráčali aj predškoláci zo skupiny Motýliky z Petrovca. V ich prednese odznel tanec pod názvom Motýľ bodkovaný a báseň Hravé motýliky. Nacvičili ich vychovávateľky Anna Stracinská a Andrea Stanivuková.
Na záver programu sa všetci účinkujúci prejavili spevom. Na javisko pozvali všetky deti, ktoré v programe vystúpili. Zaspievali si všetci spoločné piesne Rozlúčka a Doviđenja, dragi vaspitači. Hudobý sprievod na harmonike má na starosti vychovávateľka Alenka Pavelová.