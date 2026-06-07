V sieni Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec sa v sobotu 6. júna uskutočnila panelová diskusia venovaná ženskému podnikaniu pod názvom Silnejšia, než si myslíš. Ide o tému, ktorá má čoraz väčší význam pre rozvoj lokálnej ekonomiky a posilňovanie ekonomického postavenia žien v spoločnosti.
Panel moderovala známa novinárka a televízna moderátorka Sanja Marinkovićová a podujatia sa zúčastnila aj predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová. Pri tejto príležitosti sa diskutovalo o význame podpory žien, ktoré zakladajú a rozvíjajú vlastné podnikanie, ako aj o výzvach, s ktorými sa na tejto ceste stretávajú.
Na úvod sa prítomným prihovorila predsedníčka obce Viera Krstovská, ktorá privítala všetkých účastníkov a hostí panelu.
Svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe a úspešné podnikateľské príbehy predstavili aj podnikateľky z Obce Báčsky Petrovec, a to Mária Struhárová, ktorá sa zaoberá modelingom, Jarmila Kolárová, majiteľka kvetinárstva, obidve z Petrovca, a Tatjana Feketeová z Hložian, majiteľka objektu na prípravu grilovaných špecialít. Hovorili o rozvoji svojich podnikateľských aktivít, prekážkach, ktoré prekonali, ako aj o možnostiach ďalšieho rastu a napredovania.
Zdôraznené bolo, že ženy, ktoré sa rozhodnú pre podnikanie, prejavujú odvahu, vytrvalosť a zodpovednosť, pričom ich práca a úspechy významne prispievajú k rozvoju nielen svojho prostredia, ale aj spoločnosti v širšom zmysle. Účastníci sa zhodli na tom, že je nevyhnutné pokračovať vo vytváraní podnetného prostredia, v ktorom budú mať ženské podnikateľské nápady príležitosť rozvíjať sa a naplno realizovať svoj potenciál.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec