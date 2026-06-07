1550 – Levoču takmer zničil požiar. Okrem väčšiny mestských domov zhorela radnica s archívom a privilégiami.
1811 – narodil sa škótsky lekár James Simpson, ktorý namiesto éterovej narkózy začal používať chloroform.
1834 – narodil sa taliansky astronóm a meteorológ Francesco Denza, riaditeľ vatikánskeho observatória, kde zaviedol fotografovanie hviezd.
1848 – narodil sa francúzsky maliar, grafik a rezbár Paul Gauguin, ktorého spolu s van Goghom a Cézannom považujú za otca moderného umenia. Medzi najznámejšie jeho obrazy patria diela inšpirované dlhoročným pobytom na Tahiti.
1848 – zomrel ruský literárny kritik a filozof Visarion Grigorjevič Belinskij, zakladateľ ruskej realistickej estetiky.
1861 – v americkom New Orleans sa uskutočnilo prvé striptízové predstavenie, v ktorom sa baletka vyzliekla pri slabom osvetlení.
1862 – medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou bola podpísaná zmluva o boji proti obchodu s otrokmi.
1929 – v Ríme začal opäť existovať Vatikánsky mestský štát, ktorý zrušili v roku 1870.
1938 – študenti Belehradskej univerzity zorganizovali akadémiu venovanú obrane Československa proti Nemecku pod heslom Vernosť za vernosť.
1939 – kráľ Juraj VI. s kráľovnou Alžbetou sa stali prvým britským kráľovským párom, ktorý navštívil USA.
1963 – po prvý raz v televízii vystúpila britská skupina Rolling Stones.
1965 – japonská firma Sony predstavila prvý domáci videorekordér.
1971 – vesmírna stanica Saľut 1 sa stala prvou obývanou vesmírnou stanicou v dejinách ľudstva.
1974 – v Ivanjici bola uvedená do prevádzky prvá satelitná pozemná stanica v Juhoslávii pre medzikontinentálne telefónne linky a televízne programy. Zničená bola počas NATO bombardovania v roku 1999.
2008 – srbská tenistka Ana Ivanovićová vyhrala tenisový turnaj Roland Garros, keď vo finálovom zápase zdolala Dinaru Safinovú 6 : 4, 6 : 3.