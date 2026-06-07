Tretie vydanie hard techno festivalu Winds of the Void: Vol. III sa uskutoční v sobotu 11. júla vo veternom parku pri Kovačici. Podujatie, ktoré organizuje Kultúrne centrum Chalupka a združenie The Void, prinesie 12 hodín nepretržitej elektronickej hudby pod otvoreným nebom.
Hlavnou hviezdou večera bude uznávaný taliansky producent Denis Dekay, ktorý v Srbsku vystúpi po prvýkrát. Predstaví sa aj silná zostava domácich a regionálnych dídžejov. Na zozname zahraničných a regionálnych hostí sú Asarri, Deeda, Lebronxu a Rar, pokým domácu scénu prezentujú Tex, Laccotti, Razzor, Yaman Unlu, Stameni a Suzana.
V tomto roku organizátori ako novinku uvádzajú systém neobmedzeného prístupu k pitnej vode (Unlimited Water) pre všetkých návštevníkov. Voda bude bezplatne dostupná počas celého podujatia, čím chcú organizátori zabezpečiť dostatočnú hydratáciu prítomných a zároveň znížiť množstvo plastového odpadu.