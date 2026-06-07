V sobotu erdevícky park privítal veľký počet návštevníkov 27. ročníka Sriemskej kuleniády. S mottom V objatí klobásy či kulenu a vína a certifikátom Najlepšie z Vojvodiny spoločnými silami Miestne spoločenstvo Erdevík, Obec Šíd, Sriemska hospodárska komora, Kultúrno-vzdelávacie centrum Šíd a Turistická organizácia Šíd sa pousilovali, aby sa Erdevík aj tohto roku stal centrom najlepších výrobcov klobás, t. j. kulenov a vína.
Tohto roku sa ceny udeľovali najlepším výrobcom klobás, ktorí majú registrované poľnohospodárske gazdovstvá, podnikateľom a hospodárskym spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú spracovaním mäsa.
Z 87 odovzdaných vzoriek bolo 50 v prírodnom a 37 v úzkom obale. V kategórii výrobcov klobás mimo teritoriálneho a administratívneho územia Sriemu v kategórii klobás v úzkom obale tohto roku zvíťazila Farma Horvát z Báčskeho Petrovca. Najlepší sriemsky kulen v roku 2026 podľa mienky komisie vyrobil podnikateľ Vojnović z Kuzmina.
Po otvorení podujatia a udelení cien nasledoval kultúrno-umelecký program. Okrem hosťujúcich súborov, predstavil sa aj Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku – najprv Detský folklórny súbor Zvončeky a potom ženská a mužská spevácka skupina.
SKOS v Erdevíku mal aj svoj stánok na tomto podujatí, kde na fotografiách predstavili svoju činnosť a ponúkali aj domáce koláče.
Podujatie sa aj tohto roku skončilo koncertom vo večerných hodinách a ohňostrojom.