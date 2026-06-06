Tohtoročná 32. Prehliadka detskej divadelnej tvorby, známejšia ako 3 x Ď, pokračovala aj dnes.
Súťažnú časť v divadelnej sále otvoril súbor ZŠ Jána Kollára zo Selenče s predstavením O dvanástich mesiačikoch. Text podľa rozprávky Pavla Dobšinského zdramatizoval a upravil Vlatko Miksád, pod réžiu sa podpísali Anna Koleková a Tereza Žiaková. Po nich vystúpili divadelníci z Bingule zo SKUS Milana Rastislava Štefánika. Na prehliadke 3 x Ď zahrali predstavenie na text Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom v réžii Tijany Farkašovej. Súťažnú časť uzavreli Pivničania – členovia OD Janka Čemana s divadelným predstavením Eleny Hložanovej Snehuľka zo skrine v réžii Ľuboslava Majeru a Olgy Ćosićovej.
Výkony hercov sledovali a hodnotili dve poroty: detská a odborná. Kým zasadali, obecenstvo malo možnosť pozrieť si hosťujúce predstavenie z Pećiniec. Členovia Kultúrneho strediska Pećinci predviedli predstavenie Reka izbora. Text na motívy knihy Pinocchiove dobrodružstvá Carla Collodiho napísal Slobodan Stanković a režíroval Bojan Naić.
V druhej časti dňa nasledovalo vyhlásenie výsledkov detskej divadelnej prehliadky. Najprv správu prečítala a ceny udelila detská porota, ktorá pracovala v zložení: Mila Petrićová, Alexej Vučetić, Milinka a Miruška Šašové a Antonio Očovaj. Podľa rozhodnutia detskej poroty bol najsympatickejším hercom Daniel Piskla zo Starej Pazovy, najsympatickejšou herečkou Petra Kolárová zo Starej Pazovy a najkomickejším hercom Srđan Valenta z Bieleho Blata. Cenu za najkomickejšiu herečku udelili Ivane Špehárovej z Bingule, za najsympatickejší kostým Lorisovi Sabovi zo Selenče, za najsympatickejší herecký pár Marcelovi Ilčíkovi a Kláre Kolárovej zo Selenče a za najlepší herecký výkon Emine Časárovej z Pivnice, Mii Šašovej zo Starej Pazovy a Filipovi Poliakovi z Bieleho Blata.
Odborná porota pracovala v zložení Milinka Chrťanová, Zdenko Kožik a Katarína Kalmárová, ktorá aj prečítala správu.
Prvú cenu a zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – sošku Miry Brtkovej – odborná porota udelila predstaveniu Snehuľka zo skrine v podaní členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice. Druhú cenu – striebornú plaketu získali členovia SKOS v Erdevíku za predstavenie Ach, jaj, zatiaľ čo tretiu cenu – bronzovú plaketu udelili predstaveniu O dvanástich mesiačikoch v podaní žiakov ZŠ Jána Kolára zo Selenče.
Uznania najúspešnejším jednotlivcom a súborom odovzdali Zdenko Uheli, predseda SKUS hrdinu Janka Čmelíka, a Alexander Bako, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, ktorý bol zároveň umeleckým vedúcim festivalu.
Ako sa uvádza v správe, odborná porota kladne hodnotí úsilie divadelných ochotníkov, ktorí sa snažia zachovávať ochotnícku divadelnú činnosť a materinský jazyk vo svojich prostrediach.
„Tohtoročná prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď hľadá to dobré v človeku, snaží sa o svetlo, nechce zotrvávať v tme, ani v tej navonok, ani tej v ľudských srdciach. Verí v ľudskosť, podsúva premýšľanie o témach, akými sú diskriminácia, tolerancia, vzájomný rešpekt, kamarátstvo, akceptovanie rozličností a prijatie individuality a autentickosti. Nezabúda pritom na detskú hravosť, radosť z kamarátenia a hravým spôsobom predostiera obraz a následky chamtivosti a sebeckosti. Evidentný je pozitívny následok spolupráce s profesionálom, čo do budúcna odporúčame súťažiacim. Veríme, že sa nasledujúci ročník prehliadky 3 x Ď uskutoční v stanovenom termíne, a máme nádej, že sa na nej zúčastní ešte väčší počet budúcich divadelných zanietencov,” uvádza sa v správe poroty.