Bývalí žiaci kovačického Gymnázia Mihajla Pupina narodení v roku 1957 sa stretli pri príležitosti 50. výročia maturity. V roku 1976 na tomto gymnáziu diplom získalo 55 žiakov, z ktorých na stretnutie prišli tridsiati niekdajší maturanti s ich triednym profesorom Samuelom Kráľovským.
Stretnutie sa začalo v budove kovačického gymnázia, kde si bývalí spolužiaci zaspomínali na chvíle strávené v školských laviciach, ako aj na deviatich zosnulých rovesníkov. Po oficiálnej časti stretnutia v budove školy sa program presunul do reštaurácie Červené víno, kde sa pri spoločnej večeri a hudbe pokračovalo v rozhovoroch.
Túto generáciu maturantov kovačického gymnázia život rozvial doslova do celého sveta. Niektorí zostali v Kovačici, iní dnes žijú v ďalekej Austrálii, na Novom Zélande, v Amerike, Švajčiarsku alebo na Slovensku. Stretnutie však dokázalo, že kovačické korene a stredoškolské priateľstvá žiadna diaľka nepretrhne.