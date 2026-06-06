Ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová včera v mene Republiky Srbsko prevzala od Azerbajdžanu hostiteľstvo Svetového dňa životného prostredia na rok 2027.
Pavkovová počas svojho prejavu na slávnostnom podujatí pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa životného prostredia v Baku zdôraznila, že ide o veľkú česť, ale aj silné potvrdenie medzinárodného rešpektu a postavenia Srbska na globálnej mape, čo je výsledkom politiky štátneho vedenia, ktoré buduje pevné mosty priateľstva.
Ministerka odkázala, že oslavy Svetového dňa životného prostredia v roku 2027 pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a konanie výstavy Expo 2027 v Belehrade ešte viac posilnia medzinárodnú viditeľnosť našej krajiny a potvrdia jej pozíciu aktívneho a zodpovedného účastníka globálnej agendy.
Podľa jej slov výzvy, ktorým svet čelí, nepoznajú národné hranice a vyžadujú si spoločnú a koordinovanú reakciu založenú na princípoch udržateľného rozvoja a partnerstva, pričom Srbsko bude mať v nasledujúcom roku príležitosť stanoviť v tejto oblasti nové štandardy.