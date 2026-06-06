Novosadský filmový festival Harmless sa uskutoční od 26. do 28. júna a otvorí ho oceňovaný film Glas Hind Ražab (The Voice of Hind Rajab) režisérky Kaouther Ben Hania. Program sa zameriava na konflikty a ich dôsledky, pričom okrem súťažnej sekcie 16 krátkych filmov ponúkne aj tematickú časť All Eyes On venovanú Palestíne, dokument Home Game od Lidije Zelovićovej a záverečný film Mirotvorac od Ivana Ramljaka.
Počas troch festivalových dní diváci uvidia súťažný výber 16 krátkometrážnych filmov z celého sveta, z ktorých väčšina zažije v Srbsku premiéru. Osobitnou súčasťou podujatia bude nesúťažný program All Eyes On, zameraný na regióny v aktuálnych krízach, pričom tento rok sa zameria na Palestínu. Druhý večer bude patriť snímke Home Game od Lidije Zelovićovej, ktorá cez osobnú utečeneckú skúsenosť skúma identitu a rozpad Juhoslávie. Program festivalu uzavrie chorvátsky film Mirotvorac režiséra Ivana Ramljaka o mužovi, ktorý sa snažil zastaviť vojnu.
Festival sa uskutoční na viacerých miestach v Novom Sade a návštevníkov očakávajú aj diskusie s autormi, prednášky a workshopy. Tieto sprievodné podujatia sa zamerajú na úlohu kinematografie pri chápaní konfliktov, kolektívnej pamäte a spoločenských zmien.