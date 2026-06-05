Tohtoročná 32. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď sa koná dnes a zajtra v staropazovskej divadelnej sále. Spoluorganizátormi prehliadky sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Prehliadku finančne podporil ÚSŽZ a partnermi podujatia sú ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Slávnostný otvárací program prehliadky sa uskutočnil v predpoludňajších hodinách v aule divadelnej sály. Prehliadka vznikla v roku 1993 so zámerom podporovať činnosť slovenských detských divadelných súborov v Srbsku. Dnes ju svojou prítomnosťou poctili Katarína Konswaldová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, ktorá sa prítomným aj prihovorila, Dragana Ćorićová, pokrajinská ombudsmanka, Anna Speváková, riaditeľka ÚKVS, Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova a predstaviteľka Obce Stará Pazova, ktorá sa tiež prihovorila, a Željko Čapeľa, podpredseda MSS. Tohtoročnú prehliadku v mene spoluorganizátorov slávnostne otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. V poeticko-hudobnej časti vystúpili Tara Karkušová z Kovačice, ktorá na nedávno ukončenej republikovej recitačnej súťaži obsadila druhé miesto, a dve tamojšie nádejné flautistky Hana Domoniová a Staša Očovajová.
Počas trvania prehliadky je v aule divadelnej sály inštalovaná výstava detských ilustrácií Michala Kiráľa (1955 – 1995). O výstave bližšie hovorila a slávnostne ju otvorila Svetluša Hlavačová.
Výkony hercov sleduje päťčlenná detská porota. Tvoria ju žiaci hostiteľskej školy: Alexej Vučetić, Mila Petrićová, Milinka a Miluška Šašové a Antonio Očovaj, ako aj trojčlenná odborná porota v zložení: Milinka Chrťanová, predsedníčka, a členovia Katarína Kalmárová a Zdenko Kožík.
Dnes boli na programe tri súťažné predstavenia. Ako prvá sa predstavila domáca Stará Pazova (ZŠ hrdinu Janka Čmelíka hrou Kto ukradol mesiac? na motívy poviedky O dvoch, ktorí ukradli mesiac autora Kornela Makuszyńského v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka). Nasledoval Erdevík (SKOS v Erdevíku s hrou Ach, jaj! Petra Hudáka na motívy rozprávky O pani nespokojnej z knihy Sladké sny Filipa Hawthorna v réžii Ivany Dobrićovej a Ruženky Ďuríkovej) a Biele Blato (ZŠ Bratstva a jednoty s inscenáciou Každý je dôležitý; text a réžia Adela Obšustová.
Detská prehliadka bude pokračovať aj zajtra, keď vystúpia herci zo Selenče, Bingule a Pivnice. Odohrá sa aj hosťujúce predstavenie z Pećiniec. Slávnostné zatvorenie prehliadky a udelenie cien najúspešnejším je naplánované na 13.30 hod.