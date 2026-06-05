Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva – Správa pre agrárne platby informuje poľnohospodárskych výrobcov, že v súčasnosti prebieha spracovanie žiadostí o stimuly v živočíšnej výrobe pre kvalitné plemenné zvieratá na rok 2026 a že prvé rozhodnutia už začali prichádzať do e-schránok poľnohospodárov na portáli eUprava. Poľnohospodári, ktorí dostanú rozhodnutia a splnia potrebné procedúry, môžu peniaze na svojich účtoch očakávať v krátkom čase.
„O stimuly pre kvalitné plemenné zvieratá je medzi poľnohospodárskymi výrobcami už tradične veľký záujem, a preto sme vynaložili mimoriadne úsilie, aby bolo spracovanie žiadostí čo najefektívnejšie a vyplácanie finančných prostriedkov sa začalo v čo najkratšom možnom čase,“ zdôraznil minister Dragan Glamočić.
Zároveň vyzval poľnohospodárov, aby si pravidelne kontrolovali svoju e-schránku na portáli eUprava a preberali doručené rozhodnutia. Ak nemajú voči rozhodnutiam žiadne námietky, je kľúčové, aby sa na portáli ePodsticaji okamžite vzdali práva na odvolanie, pretože týmto krokom sa rozhodnutie stáva právoplatným a vykonateľným, čo poľnohospodárom umožní rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.
„Podpora živočíšnej výroby zostáva jednou z priorít Ministerstva poľnohospodárstva. Budeme pokračovať v spracovávaní všetkých doručených žiadostí, vyplácaní finančných prostriedkov a v ďalšom skvalitňovaní systému stimulov, aby boli peniaze vyplatené včas a efektívne všetkým poľnohospodárom, ktorí spĺňajú podmienky. Chceme, aby chovatelia venovali viac času produkcii a rozvoju svojich gazdovstiev a menej administratívnym procedúram,“ odkázal minister Glamočić.