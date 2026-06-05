Vo Varšave počas prvého júnového týždňa prebiehajú Majstrovstvá sveta v basketbale traja proti trom. Dobre vieme, že reprezentácia Srbska patrí medzi najlepšie tímy v tomto športe a rolu jedného z favoritov zatiaľ aj potvrdzuje.
Za nami je totiž skupinová fáza, ktorá bola dohraná vo štvrtok vo večernom termíne, no naša selekcia si všetky svoje povinnosti v prvom kole splnila už v stredu večer.
Srbsko odohralo v prvý deň súťaže dva zápasy, v ktorých zdolalo Madagaskar, neskoršie aj Španielsko. Potom prišlo na rad stretnutie s Austráliou a nový triumf, pričom v záverečnom zápase skupiny naši prekonali aj Rakúsko. To znamená, že sme si zabezpečili prvé miesto s maximálnym počtom bodov. Druhé skončilo Rakúsko a z tretej pozície postúpil Madagaskar. Zaujímavosťou je, že eliminované bolo Španielsko, inak majster sveta z minuloročnej edície majstrovstiev v Mongolsku.
Vďaka prvému miestu sa Srbsko kvalifikovalo priamo do štvrťfinále. Súperom nášho tímu v tejto fáze bude už v sobotu víťaz osemfinálového súboja medzi Holandskom a Českom.
Litva vo štvrťfinále čaká víťaza zápasu Lotyšsko – Nový Zéland, Nemecko sa stretne s lepším z dvojice Rakúsko – Belgicko a USA nastúpia proti úspešnejšiemu tímu z duelu medzi Francúzskom a Madagaskarom.
Osemfinále je na programe dnes vo večerných hodinách. Podľa aktuálneho rozvrhu by malo Srbsko odohrať svoje štvrťfinále v sobotu o 18. hodine ako prvé v poradí. Po štvrťfinále nasledovať budú už len semifinálové stretnutia, ako aj zápasy o medaily – tie sú na programe v nedeľu.
Srbsko je historicky najúspešnejšou reprezentáciou v populárnom 3 x 3 basketbale. Naši hráči doteraz získali titul majstra sveta šesťkrát, naposledy vo Viedni v roku 2023, keď vo finále premohli USA. Zaujímavé je tiež to, že Srbsko v semifinále svetového šampionátu nikdy nechýbalo a bez medaily zostalo iba v roku 2019, keď na turnaji v Amsterdame bolo štvrté.
Za tie roky sa v národnom tíme, samozrejme, vystriedali početní hráči. Tentoraz našu krajinu reprezentujú: Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić, Nemanja Barać a Andreja Milutinović. Sú to zároveň prvý, tretí, štvrtý a deviaty najlepší hráč sveta v konkurencii jednotlivcov.
Druhým najlepším je doterajší reprezentant Marko Branković. Konkurencia medzi basketbalistami z našej krajiny je taká silná, no zároveň zdravá, že Srbsko by bez ťažkostí mohlo na šampionáte mať aj niekoľko tímov, ktoré by bojovali o medaily.
Keď ide o poradie najlepších mužských reprezentácií (federácií), tiež je dominantné Srbsko na prvom mieste, potom nasledujú USA, Holandsko, Litva a Francúzsko.
V ženskom turnaji sa Srbsko nezúčastňuje. Medzi dámami sú najúspešnejšie hráčky USA s tromi titulmi, kým Srbsko na svoju premiérovú účasť ešte stále čaká.