Mestský chór Stará Pazova pod vedením dlhoročnej dirigentky Radmily Andrejevićovej usporiadal včera večer v staropazovskej divadelnej sále výročný koncert.
Repertoár bol pre verné publikum rozdelený do dvoch odlišných žánrových blokov. V prvej časti dominovala ľudová a pôvodná hudba. Tradičné známe skladby zaspievali členovia chóru za sprievodu dvoch harmoník (Jaroslav Baláž a Sabina Vranješová) a gitary (Ján Čemerský).
V druhej časti sa zbor premiérovo predstavil so zábavnou hudbou. Moderné rytmy a populárne piesne sprevádzala lokálna rocková skupina Nesalomivi, ktorá pôsobí rok a toto bolo jej štvrté vystúpenie. Podľa reakcií početného obecenstva bola táto druhá časť zvlášť zaujímavá a niektoré piesne obecenstvo zaspievalo spolu s členmi Mestského chóru Stará Pazova, ktorý v tejto zostave pôsobí už štvrťstoročie.
Dirigentka Radmila Andrejevićová má aj napriek úctyhodnému veku stále obrovské množstvo energie a chuti do práce s chórom, čo bolo vidieť aj na včerajšom, ozaj vydarenom celovečernom koncerte.