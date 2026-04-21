Už sme na začiatku roka písali, že porota Kultúrneho centra Vojvodiny Miloša Crnjanského pre udelenie Medaily kultúry za multikulturalizmus a interkulturalizmus za rok 2025 jednomyseľne rozhodla, že laureátom sa stane Miroslav Demák, básnik, spisovateľ a prekladateľ.
Ako básnik, rozprávač, cestopisec, esejista, detský spisovateľ, prekladateľ zo srbčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do srbčiny, Demák vytvoril literárne dielo hodné úcty. V centre jeho celoživotnej pozornosti je život vo Vojvodine ako multikultúrnom prostredí, ako aj budovanie multikultúrnych vzťahov, na základe ktorých efektívne vnímame veľké bohatstvo spoločenského a kultúrneho života nášho prostredia. V tomto zmysle je preklad veľkou vášňou Miroslava Demáka. Preložil viac ako tucet kníh určených pre slovenských aj srbských čitateľov.
Slávnostného odovzdávania ceny sa zo zdravotných dôvodov laureát Demák nemohol zúčastniť, a preto v týchto dňoch ocenenie poputovalo do Bratislavy, kde mu bolo osobne odovzdané v domácom prostredí. Laureátovi blahoželáme a prajeme pevné zdravie.