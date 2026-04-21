Basgitarista známej americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers, populárny Flea, vydal svoj prvý sólový album pomenovaný Honora (vydavateľstvo Nonesuch Records). Vydanie predstavuje návrat k jeho koreňom a po hudobnej stránke prevahu má džezový zvuk s trúbkou ako hlavným nástrojom.
Po takmer piatich desaťročiach činnosti na hudobnej scéne, tento 64-ročný muzikant austrálskeho pôvodu (vlastným menom Michael Peter Balzary) konečne realizoval dávno plánovaný projekt. Album Honora tvorí šesť autorských skladieb a niekoľko vybraných cover verzií (od autorov, akými sú George Clinton & Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean & Shea Taylor, Ann Ronell). Ústredné miesto patrí piesni Traffic Lights, ktorú Flea vytvoril v spolupráci s Thomom Yorkeom (Radiohead, The Smile) a Joshom Johnsonom.
O vzniku skladby Traffic Lights Flea povedal: „S Deantonim sme ju nahrali hneď v prvý deň. Pripomenula mi to, čo Thom Yorke robil s Atoms for Peace, tak som mu tú skladbu hneď poslal. On prišiel s nádhernou melódiou a témou o živote v ‚obrátenom svete‘… Každý má svoj vlastný spôsob, ako rozumieť realite.“
Flea hovorí, že korene albumu Honora siahajú až do jeho detstva, k prvým stretnutiam s džezom: „Boli to tie najdôležitejšie zážitky. Divokosť, teplo a spolupatričnosť. Uvedomil som si, že v hudbe niekde existuje niečo viac.“
Autorom hudby a aranžmánov na albume Honora je sám Flea, ktorý hrá na trúbke a basgitare, pričom ho sprevádzajú ďalší špičkoví hudobníci: Josh Johnson (saxofón, produkcia), Jeff Parker (gitara), Anna Butterss (basgitara) a Deantoni Parks (bubny). Okrem Thoma Yorkea na albume sa predstavili aj ďalší hostia: Nick Cave, Mauro Refosco a Nate Walcott.
Flea už viac desaťročí niesol ideu o nahrávaní rytmickej inštrumentálnej hudby založenej na groove. Realizoval ju ako šesťdesiatnik, po dvoch rokoch každodenného cvičenia hry na trúbke. „Obával som sa, že ma hudobníci v tejto kapele nebudú brať vážne, ale úplne ma podporili. Bol som v eufórii a v štúdiu som sa doslova vznášal. Mám ich rád – naozaj do toho dali úplne všetko. Skláňam sa pred nimi až po zem,“ povedal Flea.
Album Honora bol pomenovaný podľa jeho praprastarej matky a inšpirovaný bol jej ťažkým životom v chudobe v Írsku a jej následnou imigráciou do Austrálie.
