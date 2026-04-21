V utorok 21. apríla predstavitelia Obce Báčsky Petrovec, Národnej služby pre zamestnávanie, Hospodárskej komory Srbska a Juhobáčskeho správneho obvodu navštívili zamestnávateľa – podnik DEM, d. o. o., Kulpín, a potom sa konalo stretnutie v priestoroch spoločnosti.
Cieľom návštevy bolo zlepšenie vzájomnej spolupráce lokálnej samosprávy, Národnej služby pre zamestnávanie, Hospodárskej komory Srbska, Juhobáčskeho správneho obvodu a hospodárskych subjektov, ktoré pôsobia na území obce.
Podujatia sa zúčastnili predsedníčka obce Viera Krstovská so spolupracovníčkami, Milan Bosnić, riaditeľ Národnej služby pre zamestnávanie, Adrijana Cicovićová, riaditeľka Sektoru pre projekty a medzinárodnú spoluprácu Národnej služby pre zamestnávanie, Tatjana Vidovićová, riaditeľka NSZ – Pobočky Nový Sad, Milan Novaković, náčelník Juhobáčskeho správneho obvodu, a Olivera Simovićová, riaditeľka Hospodárskej komory Nový Sad.
