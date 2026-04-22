Od 1. do 30. apríla trvá zákonná povinnosť nahlásiť stav na včelniciach. Všetci registrovaní včelári musia v tomto termíne nahlásiť presný počet včelích rodín Správe pre veterinárstvo v súlade s predpismi Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva.
Evidencia sa vykonáva dvakrát ročne – v apríli a októbri. Cieľom je aktualizovať centrálnu databázu o počte úľov v Srbsku, čo je dôležité pre ochranu zdravia včiel, potláčanie chorôb a získanie subvencií.
Prihlásenie sa podáva prostredníctvom oprávnených veterinárov alebo príslušných veterinárnych staníc. Včelári sú povinní nahlásiť skutočný stav na včelnici.
Ďalší termín na aktualizáciu údajov bude od 1. do 31. októbra.