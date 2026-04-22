Z príležitosti pripomínania si Svetového dňa knihy a autorských práv 23. apríla Mestská knižnica v Novom Sade umožňuje bezplatný zápis pre nových členov – deti a dospelých.
Svetový deň knihy a autorských práv bol prijatý rezolúciou UNESCO roku 1995. Práve 23. apríla 1616 totiž svet opustili literárni velikáni, ktorých diela formovali dejiny: španielsky dramatik „zlatého veku“ Miguel de Cervantes Saavedra, legendárny anglický dramatik William Shakespeare a významný historik Inca Garcilaso de la Vega.
Pripomínanie si tohto dňa je predovšetkým prejavom úcty k autorom, ktorí svojou tvorbou prispeli k sociálnemu a kultúrnemu pokroku ľudstva. Kniha tu nevystupuje len ako predmet, ale ako nenahraditeľný prostriedok uchovania poznania pre budúce generácie.
Zdroj: Mestská knižnica v Novom Sade