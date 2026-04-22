1451 – narodila sa Izabela I., známa aj ako Kastílska, Španielska alebo Katolícka. Bola kastílska kráľovná v rokoch 1474 – 1504, ktorá spolu so svojim manželom Ferdinandom II. Aragónskym položila základy španielskeho národného štátu.
1616 – zomrel španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra, autor Dona Quijota, prvého realistického románu v španielskej literatúre.
1822 – turecká flotila dobyla grécky ostrov Chios a zmasakrovala kresťanské obyvateľstvo.
1838 – britská loď Sirius ako prvá preplávala Atlantický oceán len s použitím parného pohonu.
1870 – narodil sa vodca boľševikov a vodca októbrovej revolúcie v Rusku Vladimír Iľjič Lenin.
1916 – narodil sa americký židovský huslista Yehudi Menuhin, jeden z najväčších huslistov 20. storočia.
1933 – zomrel anglický inžinier Frederick Henry Royce, ktorý v roku 1906 spolu s Charlesom Rollsom zakladateľ automobilky Rolls-Royce.
1970 – americký senátor Gaylord Nelson vyhlásil 22. apríl za Deň Zeme.
1999 – počas útoku na civilné ciele v oblasti Vranja zahynul sedemnásťročný Dalibor Tasić. Bombardovaná bola rezidencia vtedajšieho prezidenta Slobodana Miloševića a v meste Užice zbúraná bola hlavná pošta.
2009 – otvorili najvyššie položenú internetovú kaviareň – 5 180 metrov nad morom. Nachádza sa v blízkosti základného tábora na Mount Evereste na severovýchode Nepálu.