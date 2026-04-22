Vo filiálnom cirkevnom zbore v Slankamenských Vinohradoch v sobotu 18. apríla sa uskutočnila veľká pracovná akcia. O jej úspešnosti a novinkách v zbore sme sa včera porozprávali s Annou Dingovou, predčitateľkou.
„Vždy je potrebné niečo urobiť, tak vo svojich domoch, ako aj v cirkevnom zbore. Naši predkovia sa usilovali postaviť tento chrám Boží a my sa zasa snažíme zachovávať ho a pravidelne sa o neho starať aj pre budúce generácie,“ povedala naša spolubesedníčka. Dodala, že týždeň pred Veľkou nocou mali najprv akciu úpravy a čistenia interiéru kostola. Tejto prvej tohtoročnej jarnej akcie sa zúčastnili mladšie a staršie cirkevníčky z tejto dediny.
Ďalšia, rovnako úspešná akcia, sa konala v sobotu 18. apríla a zameraná bola na natieranie kovovej ohrady okolo kostola, keďže sa na nej už objavila hrdza. Anna Dingová bola príjemne prekvapená počtom zúčastnených v akcii, a to nielen zo Slankamenských Vinohradov, ale aj zo Starej Pazovy. Na akcii sa zúčastnili miestni cirkevníci, mládežníci a deti, ako aj katechétky a mládež zo Starej Pazovy. Všetci usilovne pracovali a výsledky sú viditeľné. Spoločnými silami zdolali kus veľkej práce. Veľká časť ohrady je ofarbená a po majstrovej oprave brány aj ona nadobudne pekný nový biely lesk. Tamojší kostolník okopal a upravil záhrady s kvetmi na priedomí a vo dvore, kým trávu pokosil ochotný mladý muž z populárnych Brehov.
Okrem kostola boli upravené a očistené aj miestnosti za kostolom, ktoré vlani rekonštruovali. Slúžia najmä na vyučovanie náboženstva pre najmladších, ktoré vedie katechétka Katka Hricová zo Starej Pazovy. Do tejto svojráznej učebne pribudli aj časti nábytku a názorných pomôcok. Dingová pôsobí v tomto filiálnom cirkevnom zbore nielen ako predčitateľka, ale aj ako pokladníčka. Hospodárenie je vedené účelne a prostriedky sa využívajú podľa aktuálnych potrieb. Keď ide o členské, na zozname majú približne 60 párov a aktívnych cirkevníkov na službách je zo desať. Napriek ich menšiemu počtu sa neustále usilujú o starostlivosť o cirkevný majetok. Raz do mesiaca služby Božie v Slankamenských Vinohradoch vedie aj Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský.