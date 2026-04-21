Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa dnes stretol so zástupcami konzorcia spoločností Bechtel-Enka.
Rokovali o pokroku prác na Moravskom koridore, ako aj o projektoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry. Vučić zdôraznil, že dokončenie prác v súlade s plánovanou dynamikou má strategický význam, keďže tento projekt má priniesť ďalší impulz k rýchlemu rozvoju krajiny ako najširšia diaľnica v Srbsku, ktorá prepojí mnohé mestá a obce a posilní postavenie krajiny ako významného logistického a hospodárskeho centra v regióne.
Prezident osobitne trval na dodržiavaní termínov na úseku Čačak – Kraljevo, ktorý je mimoriadne dôležitý pre západné a juhozápadné Srbsko. Po jeho dobudovaní zostane na dokončenie Moravského koridoru, ako jedného z najnáročnejších a najvýznamnejších projektov v krajine, už len posledný úsek.