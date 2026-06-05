Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera pricestoval do Tivtu, kde sa zúčastňuje na Samite EÚ – Západný Balkán, ktorý sa koná v tomto meste.
Počas samitu bude mať prezident Vučić spoločné stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, predsedom Európskej rady Antóniom Costom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Vučić už predtým v Tivte rokoval s predsedom vlády Grécka Kyriakosem Mitsotakisom a plánované sú aj stretnutia s premiérom Slovenska Robertom Ficom, rakúskym kancelárom Christianom Stockerom, predsedom vlády Írska Micheálom Martinom a ďalšími účastníkmi samitu.