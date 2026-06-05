Svetový deň ochrany životného prostredia (World Environment Day), ktorý si každoročne pripomíname 5. júna, je jedným z najvýznamnejších globálnych dní venovaných našej planéte. Tento deň, založený Organizáciou Spojených národov v roku 1972, slúži ako silná pripomienka toho, že zdravie ľudstva je priamo závislé od zdravia prírody.
Cieľom Svetového dňa ochrany životného prostredia je inšpirovať k zmene správania a ukázať, že aj malé rozhodnutia jednotlivcov môžu v globálnom meradle spustiť mnoho pozitívnych zmien pre obnovu a ochranu nášho spoločného domova.
Celá tohtoročná kampaň sa nesie v znamení motta a hashtagu #NowForClimate (Teraz pre klímu) a hlavným hostiteľom globálnych osláv pre tento rok je Azerbajdžan.
Ak neviete, ako k tomuto dňu prispieť, stačí, ak dnes namiesto auta využijete bicykel, vymeníte staré žiarovky za LED a nebudete plytvať vodou. V záhrade nechajte aspoň malú časť trávnika nepokosenú. Pomôže to udržať vlhkosť v pôde a zároveň poskytne útočisko hmyzu. Ak záhradu nemáte, zasaďte si na balkóne druhy medonosných kvetov. Nenakupujte zbytočne veľké množstvá potravín, keďže tie hnijúce na skládkach produkujú obrovské množstvo metánu, ktorý urýchľuje otepľovanie. Používajte znovupoužiteľné tašky, fľaše a obaly. Podieľajte sa na čistení prírody, prípadne si z nej odneste odpadky vždy, keď ste na prechádzke. A to najdôležitejšie – tieto kroky neuplatňujte iba dnes, ale každý deň v roku. Výsledky budú viditeľné.