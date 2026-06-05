Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová v Petrohrade vyhlásila, že Srbsko a Ruská federácia zostávajú spoľahlivými partnermi v energetickom sektore, a vyjadrila presvedčenie, že sa prostredníctvom dialógu podarí nájsť model spolupráce, ktorý bude za daných podmienok v najlepšom záujme obidvoch strán.
Đedovićová-Handanovićová na paneli v rámci Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade zdôraznila, že Srbsko a Ruská federácia majú v energetickom sektore dlhoročné partnerstvo. Uviedla, že dodávky plynu za konkurencieschopné ceny prispeli v poslednom desaťročí k rastu srbskej ekonomiky a pomohli krajine vyhnúť sa prudkému nárastu cien energií a poklesu konkurencieschopnosti, s ktorým sa stretli niektoré iné krajiny v Európe.
Dodala, že Srbsko si je vedomé toho, že energetika sa využíva ako nástroj v geopolitických konfliktoch, no bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby zvýšilo energetickú bezpečnosť, zlepšilo infraštruktúrne prepojenia so susedmi a udržalo si vzťahy s tradičnými priateľmi.
Srbsko je podľa jej slov vďačné za podporu Ruska v ťažkých časoch, kedy bola stabilita dodávok kľúčová, ako napríklad počas energetickej krízy v roku 2022.
Đedovićová-Handanovićová v súvislosti s výzvami vyplývajúcimi z vojny na Blízkom východe uviedla, že Srbsko, ako vnútrozemská krajina, kandidát na členstvo v EÚ a jediný štát v Európe, ktorý nezaviedol sankcie voči Rusku, čelí veľkému tlaku, a to najmä po uvalení amerických sankcií na spoločnosť Gazprom Neft.
Ministerka na okraj Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade rokovala s námestníkom ministra energetiky Ruskej federácie Pavlom Sorokinom o spolupráci obidvoch krajín v energetickom sektore a o hľadaní udržateľného a dlhodobého riešenia pre spoločnosť NIS.