Ako informujú z obecného báčskopetrovského Červeného kríža, na tohtoročnej tretej pravidelnej akcii dobrovoľného darovania krvi v Báčskom Petrovci, ktorá sa konala včera, teda 4. júna, sa zúčastnilo 28 potenciálnych darcov krvi.
Krv darovalo 17 darcov, z toho 8 žien. Tentoraz medzi darcami nebol nikto, kto by daroval krv po prvýkrát, no pravidelní darcovia opäť preukázali svoju humánnosť a ochotu pomôcť tým, ktorí pomoc najviac potrebujú.
Ďakujú všetkým darcom, ktorí sa zapojili do tejto akcie a svojím nezištným skutkom niekomu darovali novú šancu na život.
„Vaša humánnosť a solidarita robia našu komunitu lepším miestom pre život,“ odkazujú z Červeného kríža.