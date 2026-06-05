Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, predsedom Európskej rady Antóniom Costom, prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom a kancelárom Spolkovej republiky Nemecko Friedrichom Merzom na samite EÚ – Západný Balkan v Tivte.
„Hovoril som o aktivitách, ktoré Srbsko realizuje s cieľom splniť záväzky z prístupového procesu, vrátane reforiem v oblasti právneho štátu, volebnej legislatívy a implementácie odporúčaní príslušných európskych inštitúcií. Zdôraznil som, že Srbsko splní všetky odporúčania Benátskej komisie v súlade s európskymi štandardmi. Prediskutovali sme aj situáciu v regióne a v Európe. Vyzdvihol som význam mieru, stability a spolupráce pre akýkoľvek ďalší pokrok, ako aj dôležitosť zachovania dôveryhodnej politiky rozširovania a jasnej európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. Vyjadril som očakávanie, že Európska únia predstaví a zdokonalí novú metodiku rozširovania, ktorá by dodatočne posilnila proces európskej integrácie kandidátskych krajín,“ uviedol prezident Vučić.