Erdevík bude zajtra 6. júna hostiteľom 27. Sriemskej kuleniády. V chládku erdevíckeho parku sa bude konať výstavná časť klobás, t. j. kulenov. Na stánkoch si návštevníci budú môcť kúpiť aj víno, pálenku, koláče, kvety, výrobky z medu, sladkosti, dekorácie, rôzne ručne vyrobené výrobky a hračky, ktoré budú dostupné už od 9. hodiny.
Kvalita prihlásených klobás sa hodnotila už včera a víťazov vyhlásia hneď po slávnostnom otvorení podujatia. Potom bude nasledovať kultúrno-umelecký program, ktorý bude trvať počas takmer celého dňa. Okrem hosťujúcich súborov predstavia sa aj domáce: Slovenský kultúrno-osvetový spolok a Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića z Erdevíka.
Ako aj každý rok, podujatie sa skončí koncertom a ohňostrojom.