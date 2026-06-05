Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na samite EÚ – Západný Balkán v Tivte.
„Srdečný a priateľský rozhovor s Robertom Ficom o európskej budúcnosti Srbska, súčasnej dynamike a možnostiach urýchlenia procesu rozširovania Európskej únie, regionálnych výzvach a ďalšom prehlbovaní spolupráce našich krajín. Vymenili sme si názory aj na aktuálnu politickú a ekonomickú situáciu v Európe a regióne, na silnejšiu politickú spoluprácu, ako aj na potenciál pre zvýšenie obchodnej výmeny a pevnejšie prepojenie hospodárstiev Srbska a Slovenska. Vyjadril som vďačnosť Slovensku za podporu európskej cesty Srbska a realizácie reforiem, ako aj za jeho pevný a zásadový postoj, pokiaľ ide o zachovanie územnej celistvosti a suverenity našej krajiny,“ uviedol prezident na Instagrame.